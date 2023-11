Milan-Fiorentina 1-0



MILAN



Maignan 7: straordinaria l’uscita a chiudere lo specchio per Beltran. Salva il risultato nei minuti di recupero con un intervento coraggioso su Mandragora.



Calabria 6,5: sempre molto presente nella manovra: si sovrappone spesso e spinge lungo la sua corsia di competenza. Lotta in difesa da capitano. Un solo errore nel primo tempo quando calcia in porta invece di servire Jovic tutto solo all’altezza del dischetto dell’area di rigore.

(Dal 47’ st Florenzi s.v.).



Thiaw 6: si fa sentire, specie sul gioco aereo.



Tomori 6: meno sicuro rispetto ai suoi standard ma comunque efficace.



Theo Hernandez 7: prima mezz’ora di gara da dimenticare con tanti errori. Poi come un diesel sale in cattedra: si procura e realizza il rigore da tre punti. Deliziosa l’imbucata che mette Jovic davanti a Terracciano nella seconda frazione di gara.



Musah 6,5: recupera tanti palloni e combatte con grande determinazione fino a quando esaurisce la benzina.

(Dal 37’ st Krunic s.v.).



Reijnders 6: si applica con grande dedizione anche da regista ma sembra confermare di non trovarsi completamente a suo agio.



Pobega 6: buona partita del canterano rossonero. Con le sue caratteristiche vince tanti duelli a centrocampo.



Chukwueze 6: si sacrifica molto anche nella fase di non possesso e viene applaudito da Pioli. Qualche buona giocata, pericoloso di testa ma trova un ottimo Terracciano. Può fare di più.



Jovic 6: sufficienza con l’asterisco per il serbo. Si muove bene nel primo tempo e inventa il filtrante per l’azione decisiva di Theo. Nella ripresa però si mangia una grande palla gol sul gentile omaggio del francese.

(Dal 37' st Camarda s.v.).



Pulisic 6: molto attivo in avvio, impegna Terracciano con un bel destro.

(Dal 15’ st Loftus-Cheek 6: aiuta la squadra nel difendere il risultato)



All. Pioli 6,5: trova una vittoria pesante per la classifica e per il morale. Prepara bene la partita.



Fiorentina

Parisi 5: abbastanza continuo in fase di spinta, da rivedere nella fase difensiva. Suo il fallo da rigore su Theo Hernández.i cali di concentrazione del difensore serbo iniziano a essere una brutta abitudine.reattivo e ordinato dal punto di vista tattico.bene nella prima costruzione.motorino inesauribile. (dal 36’ st Mandragora s.v)non convince Italiano che lo richiama in panchina all’intervallo. (Dal 1’ st: decisamente più dinamico e in palla del compagno brasiliano. Sfiora il gol nel finale con un bel tiro a giro)a volte da 10 altre da 7 ma l’argentino è quasi sempre molto bello da vedere.ci prova tanto ma non riesce a trovare il primo gol da ex contro il Milan. Impreciso. (dal 43’ st Kouamè s.v)attacca la profondità ma è tutto fumo e niente arrosto. (dal 36’ st Ikone s.v)esita davanti a Maignan ed è un errore fatale per la Fiorentina. Non riesce ancora a incidere come potrebbe. (dal 25’ stcrea scompiglio nel finale con la sua fisicità ma eccede per troppa foga)dal punto di vista del gioco si può imputare poco alla sua squadra.