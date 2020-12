Il Milan cerca un difensore centrale sul mercato di gennaio. In pole position c'è il turco Ozan Kabak dello Schalke, per il quale i rossoneri metteranno sul tavolo 15 milioni di euro più bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.



Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Milan non ha mai staccato gli occhi da Nikola Milenkovic della Fiorentina, che a gennaio potrebbe valutare l'offerta dei rossoneri perché il serbo sta continuando a rifiutare il rinnovo del contratto. Il suo agente Fali Ramadani ne ha parlato a lungo in estate con Maldini e Massara e tra un mese potrebbe tornare alla carica per trasferire il suo assistito a Milano.