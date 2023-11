Terminata la sosta per le Nazionali, si riparte con la Serie A che propone, nella serata di sabato, il testa a testa tra Milan e Fiorentina. Nonostante l’emergenza in attacco per le numerose assenze, tra infortuni e squalifiche, per i bookmaker i favoriti sono gli uomini di Stefano Pioli: il ritorno alla vittoria dei rossoneri dopo un mese e mezzo, infatti, si gioca a 2,10 e 2,12, rispettivamente. Il colpo esterno dei Viola, che non centrano i tre punti a San Siro da oltre quattro anni, vale invece tra 3,50 e 3,55. Il pareggio, infine, si attesta a 3,40. Milan senza Giroud, Leao e Okafor, ed ecco quindi che nel mercato dei marcatori spicca Luka Jovic, in gol a 3, seguito a ruota da Nicolas Gonzalez e Christian Pulisic a 4, mentre il gol del grande ex Giacomo Bonaventura vale 6 volte la posta giocata. Si prospetta una partita da Under, a 1,75, in vantaggio sull’Over a 1,95, mentre c’è maggiore equilibrio tra il Goal, a 1,80, e il No Goal, a 1,90. Infine, tra i risultati esatti spicca l’1-1 a 6,50, seguito a ruota dall’1-0 a 7,50, mentre il 2-1, che lo scorso anno è uscito sia a San Siro che al Franchi, vale 9,25 volte la posta giocata.