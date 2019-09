Un avvio di stagione decisamente deludente: le tre sconfitte in cinque partite - due delle quali nelle ultime due partite contro Inter e Torino - hanno già etichettato il Milan come 'squadra in crisi'. Una situazione poco piacevole per i tifosi rossoneri, sottolineata dai tifosi anche a San Siro poco prima del fischio d'inizio della gara contro la Fiorentina. Durante l'annuncio delle formazioni, infatti, dagli spalti sono piovuti numerosi fischi rivolti a Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia. Da sottolineare, però, anche i fischi per mister Marco Giampaolo, chiamato a cambiare la rotta.



22.28 La Curva Sud, ora, abbandona lo stadio.



22.20 "Questa società non ci merita" è il coro della Curva Sud, che ora ha tolto gli striscioni dagli spalti del secondo anello blu.



22.15 Fischi che si sono tramutati in un autentica contestazione a tutto campo nel corso del secondo tempo quando, con un uomo in meno dato l'espulsione di Musacchio, il Milan ha subito il 2-0 ad opera di Castrovilli. I tifosi sono esplosi e i fischi verso Giampaolo si sono allargati a tutta la squadra coinvolgendo anche la società con cori del tipo: "Andate a lavorare" intonati a tutta voce.