Nessuna fretta in casa Milan per il colpo in mediana. Sfumato Jordan Veretout, la società rossonera attende un possibile sconto dalla Sampdoria per Dennis Praet. Il centrocampista, seguito anche dal Leicester e dalla Fiorentina, è valutato 25 milioni dal presidente blucerchiato Ferrero. Il Milan è intenzionato a trattarlo solo ed esclusivamente per una cifra inferiore, tra i 15 e i 20 milioni.