Milan, fissate le visite mediche di Reijnders con il Manchester City

Scorrono i titoli di coda sull'esperienza al Milan diNella giornata di ierihanno trovato l'intesa totale sulla base di un trasferimento a titolo definitivo perdi base più bonus per arrivare a un massimo die di squadra. L'Az Alkmaar avrà diritto al 10% della plusvalenza realizzata dal club rossonero che aveva acquistato il forte centrocampista olandese due estati fa per 20 milioni di euro più 5 di bonus.- Tijjani ora è impegnato con la Nazionale olandese per la trasferta in Finlandia in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Al termine della partita il 26enne centrocampista volerà alla volta di Manchester dove nella giornata di domenica sono fissate le visite mediche con il City., il suo sostituto. L'olandese è reduce da una stagione da ben 15 gol e ha tutte le caratteristiche per esaltarsi con lo stile di gioco del tecnico spagnolo. Per il Milan è già tempo di pensare al futuro e a un rimpiazzo all'altezza, Allegri aspetta e spera.