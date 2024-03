Milan, fissato il prezzo per Theo Hernandez

Il Milan si gode Theo Hernandez, sempre più ambito sul mercato. Sulle sue tracce c'è soprattutto il Bayern Monaco (dove Alphonso Davies si è già promesso al Real Madrid), ma non solo: interessa anche alle grandi squadre inglesi, a due spagnole (o forse una) e al Paris Saint-Germain. I contatti con il Milan non ci sono ancora stati, ma qualcosa nelle ultime settimane si è mosso, qualche telefonata esplorativa c'è stata col club tedesco. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri chiedono 100 milioni di euro.



CHE NUMERI - Arrivato dal Real Madrid per 22,8 milioni di euro nel mercato estivo del 2019, Theo Hernandez è sotto contratto fino a giugno 2026 con un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno. In questa stagione ha già segnato 5 gol e servito 10 assist in 38 presenze per un totale di 29 gol e 38 assist in 205 presenze con la maglia del Milan.