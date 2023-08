In Bologna-Milan c'è un nome da cerchiare in rosso: Alessandro Florenzi. Occhio, perché se tra i rossoneri c'è una bestia nera degli avversari è proprio l'esterno ex Roma. Contro di loro ha fatto 3 gol come con Genoa e Verona, a nessun'altra squadra in Serie A ha segnato di più. E se parte dalla panchina? Magari entrerà, così come ha fatto 1 volte su 30 in Serie A con il Milan dal giorno del suo esordio (23 agosto 2021): è il difensore rossonero subentrato più volte. E i due gol segnati col Milan, li ha fatti entrambi fuori casa contro Empoli e Verona.