Alessandro Florenzi, terzino del Milan, parla a Sky Sport dopo il successo sull'Empoli: "E' una serata importante. Ci aspettano tante finali, ma abbiamo detto che la nostra prima finale era questa. La prossima sarà a Cagliari. Continuando con questa cattiveria e questo spirito di squadra che ci contraddistingue da inizio anno. Non era facile perché l'Empoli gioca un gran calcio, ma bisognava portarla a casa in un modo o nell'altro. Ora ci riposiamo. Più cinque sull'Inter? Noi dobbiamo pensare a noi e non agli altri, mettere pressione agli altri. Continuiamo su questa strada e speriamo di toglierci altre soddisfazioni. Se mi piacerebbe restare? Sinceramente adesso non ci sto pensando, io cerco solo di mettermi a disposizione del mister. Quello che sarà lo vedremo a giugno".