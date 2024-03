Milan, Florenzi come Ibrahimovic dodici anni dopo

Due assist di un giocatore del Milan in una partita europea non capitava dal 15 febbraio 2012 con Zlatan Ibrahimovic nel 4-0 contro l'Arsenal. Contro lo Slavia Praga è stato Alessandro Florenzi a imitare l’amico Zlatan con due assist in 45 minuti.