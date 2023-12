Alla fine dell'intervista post partita di Milan-Sassuolo a Sky, il terzino rossonero Alessandro Florenzi ha lanciato una frecciata a chi ha compilato i calendari del campionato 2023-24:



"Auguro un grandissimo capodanno a chi ha fatto i calendari, loro potranno bere e festeggiare, noi no". Il Milan scende in campo in Coppa Italia subito dopo capodanno, il 2 gennaio.