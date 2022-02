Florenzi da vice Hernandez e il ritorno di Tomori al centro della difesa. Sono queste le principali novità di formazione del Milan, che domani alle 12.30 affronta la Sampdoria del grande ex Marco Giampaolo con l'obiettivo di portarsi in testa alla classifica. Davanti a Maignan, spazio anche a Calabria e Romagnoli, mentre Bennacer è favorito per affiancare Tonali in regia rispetto a Kessie. Leao e Messias completeranno infine il tridente offensivo, che sarà guidato ancora una volta da Giroud.



Ecco il probabile undici del Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Giroud, Leao.