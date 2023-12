Alessandro Florenzi ha parlato a DAZN nel post partita di Atalanta-Milan, finita 3-2 per i nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni:



IL PARERE - “Penso che abbiamo affrontato la partita nel modo corretto. Se ci fossimo stati tutti sarebbe stato più facile, ci mancano giocatori forti. Giocatori importanti per noi. Usciamo dal campo rammaricati per i tre gol e per aver perso la partita che secondo me non meritavamo di perdere. Ero venuto ai microfoni anche dopo la sconfitta con l’Udinese, ho visto due gare differenti. Una in cui siamo mancati anche sotto l’aspetto mentale, di aggressività, tutto quello che questa sera ho visto molto meglio. Poi ovvio che uscire con 0 punti ci dà tanta tristezza. Dobbiamo ripartire come sempre, la fortuna è di avere una partita mercoledì anche se siamo pochi al momento, è sicuramente una buona cosa”.