Le grandi rotazioni operate da Roberto Mancini nella formazione della Nazionale hanno fatto sì chein una sfida suggestiva come quella contro la Germania. E contrariamente a quello che poteva essere il pronostico della vigilia,, che in rossonero hanno due situazioni contrattuali diverse ma un futuro piuttosto ben definito, almeno nelle intenzioni.Se, e per la sua fede milanista, e per la lontananza della data di scadenza (2026),, al Milan in prestito,: nonostante questo lo stesso Alessandro non si è dimostrato molto preoccupato in ritiro con la Nazionale: "Non lo sa Maldini cosa farà da qui al 30 giugno, figuriamoci se lo so io. Ora voglio fare bene con la Nazionale, poi ci saranno le vacanze e poi quel che sarà sarà..."In realtà, come vi abbiamo svelato in precedenza,. Italiano (ottimo per le liste UEFA), esperto, carismatico, è senza dubbio utile a Pioli sia in campo sia fuori.. Un tentativo per strappare uno sconto, insomma, verrà fatto.dall'esito di tale tentativo,nel club sotto la nuova gestione RedBird.