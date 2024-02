Milan, Florenzi: ‘Ho parlato con Orsato del rigore, mi ha detto che…’

Nel post-partita di Milan-Atalanta Alessandro Florenzi ha raccontato un retroscena sul colloquio avuto con il direttore di gara Orsato: Ero lì vicino ad Orsato, poi ci ho parlato e avevamo visto bene che Holm non aveva preso un calcio in faccia, Orsato mi ha detto che Giroud lo aveva preso sul fianco. Lo accettiamo, ormai è andato, anche se dico che è stato generoso purtroppo non cambia nulla".