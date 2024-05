Milan, Florenzi in bilico

Alessandro Florenzi è uno dei giocatori più carismatici all’interno dello spogliatoio del Milan. Sempre pronto a sacrificarsi per il bene della squadra. Ma i piani possono cambiare durante l’estate: il club rossonero sta cercando un nuovo terzino destro sul mercato e il suo eventuale arrivo ridurrebbe notevolmente lo spazio per l’ex Roma. Ecco perché, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, il futuro è ancora tutto da scrivere.