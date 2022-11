Oggi pomeriggio,ha incontrato gli studenti della sede didella European School of Economics. Il terzino ha ripercorso la sua storia, la sua carriera e i sacrifici che ha fatto e che sta facendo. Nel suo intervento,ha sottolineato l’importanza della forza mentale, del lavoro e dell’avere accanto persone importanti che ti aiutano per superare i momenti difficili.Durante le domande degli studenti, è stato chiesto a Florenzi quali sono stati i momenti più belli della sua carriera.mettendo l'accento su un aspetto in particolare: “E’ il gruppo che innalza il singolo, non viceversa”.