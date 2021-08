Alessandro Florenzi è in partenza da Roma per iniziare la sua nuova avventura col Milan. L'ultimo acquisto del Milan è pronto a vivere la sua prima giornata meneghina per diventare poi, a tutti gli effetti, un giocatore rossonero con visite, firme e ufficialità.



Affare fatto con la Roma in prestito oneroso, un milione di euro, con diritto di riscatto, fissato a 4,5, col giocatore che ha rinunciato alla mensilità di luglio coi giallorossi per sbloccare l'operazione.