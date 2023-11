Il difensore del Milan Alessandro Florenzi ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l'Udinese:



"La prestazione con la Juve è stata buona, abbiamo perso meritatamente col Psg e meritavamo di vincere a Napoli. Stasera ci è mancata lucidità, abbiamo perso tanti palloni. Faccio un esempio: Se a inizio secondo tempo Reijnders fa gol cambia tutto, ma non sono qui per giudicare. Probabilmente non avremmo fatto gol nemmeno provandoci fino a domani. Ora bisogna remare tutti dalla stessa parte, tutti, dal primo all'ultimo a Milanello e dal primo all'ultimo tifoso. Contro il Paris dobbiamo fare una partita diversa, abbiamo le caratteristiche per fare una partita vera. Le cose devi volerle ed è importante come le vuoi. Preferisco perdere come con la Juve che come oggi. Bisogna vivere il momento: se capisci che è il momento di non giocare da dietro, palla lunga e amen".



TIRI DA FUORI - "Dipende anche da quello che ti lasciano gli avversari, oggi avevamo tanti giocatori bravi in area. Sono situazioni di campo. Ho una frase che penso di portare con me e insegnarla ai miei figli e a chi voglio bene: tutto viene per il meglio. Dobbiamo accettare il momento e capire cosa fare per venirne fuori"