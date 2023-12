Il difensore delAlessandroha parlato a Dazn dopo la gara contro il Sassuolo:"Oggi c'è una grande vittoria davanti ai tifosi. A fine partita c'è un urlo perché tutti volevamo questa vittoria e sapevamo quanto fosse fondamentale per noi, per il Milan e per questi tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto. Quel cerchio è per noi, per dire che ogni volta che usciamo dal campo con la lingua di fuori non possiamo guardarci dietro con amarezza, al di là del risultato. Oggi siamo usciti con la lingua di fuori, contenti, soddisfatti e consapevoli di aver dato tutto. Questo è un grande punto di forza".- "Il mister ha l'esperienza tale per farsi scivolare tutto, come succede a molti giocatori esperti, me in primis. Quando sono fondate e costruttive sono sempre accette, ma noi ci siamo chiusi e dobbiamo essere bravi a non far entrare nessuno dentro il gruppo. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada e poi ovviamente vincere le partite".- "È il Cagliari, tra tre giorni. Cercando di dare il massimo e uscire come stasera con la lingua di fuori".- "Avevo altre cose a cui pensare che ai fischi per Leao. Sono sicuro che Rafa ha le spalle forti per prendersi questi fischi che per i tifosi sono stati meritati. Ma Rafa è forte, ha le spalle dure e dietro di lui ha una squadra che è pronta a spingerlo oltre e trasformare, perché è il giocatore più forte che abbiamo, questi piccoli fischi in grandi applausi".Poi a Sky: "Non importa chi parla, mi sono solo sentito di dire che dovevamo uscire sapendo di aver dato tutto. Pioli ci ha dato fiducia e libertà di prenderci le nostre responsabilità, anche mandandoci a quel paese a vicenda. Momento delicato? Perché sei al Milan e non fai una striscia di vittorie. E' un club storico, semifinalista nella scorsa Champions e campione d'Italia due stagioni fa. Mio momento? Sto bene, il mister mi mette sempre nelle condizioni di fare bene. Oggi non dovevo sovrappormi per limitare Berardi. Auguro un grandissimo capodanno a chi ha fatto i calendari, loro potranno bere e festeggiare, noi no".