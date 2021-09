Il Milan perde Alessandro Florenzi, si dovrà sottoporre a intervento chirurgico: dopo il consulto di oggi è emerso che dovrà essere operato domani in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale, al termine dell'intervento arriveranno ulteriori dettagli.



KRUNIC E BAKAYOKO - Buone notizie arrivano da Rade Krunic e Tiémoué Bakayoko: i due centrocampisti sono usciti dall'area medica e sono in fase di riatletizzazione.



MESSIAS E KJAER - Recuperati Junior Messias e Simon Kjaer: i due tornano a disposizione di Stefano Pioli.



IBRA - Niente da fare invece per Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese sta meglio, ma non sarà a disposizione per la sfida di domenica con l'Atalanta.



BRAHIM DIAZ - Sospiro di sollievo per Brahim Diaz: nessun problema per il trequartista spagnolo, che 'riposerà' durante la sosta in quanto non convocato dalla Spagna Under 21.