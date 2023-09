Il responsabile dei tornei internazionali (e quindi anche della Youth League) del settore giovanile del Milan, Ivan Zauli ha concesso un'intervista ai microfoni di Calciomercato.com in cui, parlando del gruppo della Champions dei giovani (le stesse avversarie della prima squadra) ha approfondito anche il progetto che la società rossonera sta impostando sui giovani.



CAMARDA E BARTESAGHI - Da Bartesaghi, promosso da Pioli in prima squadra al posto del partito Ballo Touré, passando per il rinnovo di Ignazio Abate e il futuro della stellina più lucente, quella di cui tutti parlano, Francesco Camarda ecco cosa ha raccontato al microfono di Emanuele Tramacere.