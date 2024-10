Milan, Fofana è già insostituibile mentre Pavlovic fatica. La classifica dei minuti impiegati

Ultima posizione parziale per il colosso serbo Pavlovic arrivato in rossonero dal Salisburgo per 18 milioni di euro. Dopo un ottimo avvio di stagione con il gol segnato alla Lazio Strahinja è finito in panchina in favore della coppia Gabbia-Tomori. Per lui fin qui sono 361 i minuti giocati con la maglia del Milan.