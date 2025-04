AFP via Getty Images

Milan, Fofana: "E' l'ultima possibilità per raddrizzare la stagione"

56 minuti fa



Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato a Mediaset prima della sfida contro l'Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.



IMPORTANZA PARTITA - “Abbiamo molta fame, è l’ultima possibilità per raddrizzare la stagione”.



SEGRETO PER ESSERE IMBATTUTI NEI DERBY - “Non ci sono segreti. Sono tutte partite differenti, ma mi auguro che la serie positiva possa continuare anche stasera”.