Milan, Fofana esce allo scoperto: "Ho un accordo col Monaco per farmi andare via". Ma c'è una grossa rivale

Ildi Pauloprende forma. La prossima sarà una settimana decisiva per i rossoneri che entreranno a piè pari nelladi una stagione che deve sapere di rivalsa. Non sarà un mercato dia Casa Milan ma l'obiettivo è quello diOltre al difensore e al nuovo numero nove, il Milan si sta muovendo perche si è fatta sentire nella scorsa stagione. Stiamo parlando di un, uno che siae bravo in, qualcuno che sappia fare dadavanti alla difesa, permettendo agli avanti di poter sprigionare tutto il loro talento,Sono tanti i profili che il club sta sondando in quel ruolo maPupillo di, sarà di certo uno dei protagonisti del prossimo mercato visto ile un profilo che piace in patria ma anche all'estero, e anche alla. Il club monegasco ha infatti aperto alla sua cessione, stilando però per lui un prezzo molto elevato:Classe, Fofana sarà unanche dellatra le favorite alla vittoria finale degli. Una vetrina ulteriore per lui che già piace a club di massimo livello comee che potrà attirare su di sé gli occhi di mezzo mondo. Dal ritiro dei Bleus, a Clairefontaine, arrivano alcune sue parole che lasciano aperti tutti gli scenari"Ho ancora un anno di contratto. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto.. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione., ma al momento non ci penso.? Sì, è un grande club francese, un grande club europeo anche se non hanno ancora vinto la Champions. Se mi ci vedo? Non necessariamente,. Se arriverà, perché no, ma se non arriverà, non avrò incubi al riguardo".