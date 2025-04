AFP via Getty Images

Milan, Fofana: "Nessuno in Italia può vincere due trofei, solo noi, quindi vogliamo finire bene"

Gianluca Minchiotti

10 minuti fa



Youssouf Fofana, centrocampista del Milan è stato intervistato da Dazn, nel post partita del match vinto per 2-0 contro il Venezia al Penzo: "Abbiamo dato continuità, vogliamo finire la stagione bene per i nostri tifosi. Vogliamo vincere tutte le partite, anche la finale di Coppa Italia. Nessuno in Italia può arrivare alla fine con due trofei, quindi vogliamo finire bene. Per i nostri tifosi, per questa maglia".



A Fofana, sempre ai microfoni di Dazn, ha replicato così Sergio Conceicao, allenatore del Milan: "Io veramente non sono totalmente d’accordo con Fofana, siamo al Milan e non è più importante dei primi 4 posti. Qua gli obiettivi sono chiari, poi ci sono degli anni che non vanno bene come questo. Poi c’è ancora qualcosa da vincere e per il Milan si vive un po’ di questi titoli. È importante dare immagini diverse da quelle che abbiamo dato in questi mesi. Stiamo trovando l’equilibrio di cui parlavamo sempre ed è fondamentale a livello tecnico. Anche Di Francesco l’ha detto che siamo fortissimi a livello offensivo, a livello difensivo quindi dovevamo migliorare qualcosa. Non sono un fan di questo modulo e di questo sistema, ma mi devo adattare anche al campionato italiano e alla squadra e alle caratteristiche dei giocatori che ho davanti".