AFP via Getty Images

Milan, Fofana pista complicata

10 minuti fa



Yossouf Fofana lascerà sicuramente il Monaco in questa sessione estiva di calciomercato, una scelta presa in un clima di condivisione. Il mediano francese piace molto al Milan che sta studiando che tipo di offerta presentare al club monegasco. La strada però è in salita perché diversi club della Premier League come il Manchester United sono molto interessati al ragazzo.