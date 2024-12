Milan, Fonseca: "Domani gioca Musah. Leao? Può fare ancora meglio. Gasperini è unico"

La conferenza stampa dialla vigilia della partita deldi venerdì 6 dicembre alle ore 20:45."Non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta. Siamo in crescita, ma affrontarli è sempre difficile. Ne hanno vinte 8 di fila con 26 gol fatti e solo 4 presi. Sono fortissimi. Sarà difficilissimo, ma siamo pronti e fiduciosi".

"Sono d'accordo. Dipende molto dal modo in cui difende la squadra, che porta fiducia e stabilità. Qualche partita fa si sentiva qualche sconforto in fase difensiva, adesso no. Oggi la squadra è a suo agio difensivamente e questo dà fiducia anche agli attaccanti"."Non si vedeva giocare una uomo a uomo, da tanto tempo. Il calcio è ciclico. Gasperini è statouno dei primi a fare così e adesso tutti in Europa sanno che è difficile affrontare l'Atalanta. Ci sono tante squadre che seguono lo stesso modello dell'Atalanta. L'altro giorno stavo guardando un articolo scritto in Germania, ci sono tante squadre che giocano così adesso. Il Bayern e lo Stoccarda hanno seguito le idee dell'Atalanta e di Gasperini. È un punto di riferimento a livello internazionale".

Non abbiamo bisogno di questa partita per avere la consapevolezza di quello che stiamo facendo. La partita è importante ma non è decisiva per me. Può portare tante cose positive alla squadra. Vincere contro l'Atalanta darebbe fiducia per il futuro"."La squadra è fiduciosa in difesa ora. È un gran prova, l'Atalanta è veramente forte in attacco. Creano tanto. Sarà un buon test per noi, non solo per i difensori, ma per come difende tutta la squadra".

Magari si è adattato di più ad un modo diverso di giocare, ma non voglio parlare dei giocatori dell'Atalanta, penso che la loro cosa più importante è il collettivo. E loro sono molto forti"."Non mi piace parlare di me. Dovete essere voi a farlo. In Italia sto molto bene, è molto stimolante per un allenatore straniero. La Serie A è chiaramente diversa per me. In questi giorni parlavo con il mio staff e dicevo che solo stando qui si può capire. Gli allenatori che non allenano qui non hanno l'idea esatta di come sia la Serie A e di quello che porta di nuovo ad un allenatore. Vincere qui è molto molto difficile. Le grandi squadre europee adesso hanno la possibilità di affrontare le squadre italiane e guarate i risultati. Pensate ad affrontare squadre italiane ogni settimana: è difficile".

Il modo di difendere di molte squadre qui è diverso. Affrontare una squadra che gioca uomo a uomo è più difficile di affrontare una squadra che gioca a zona. Poi c'è la fisicità, il modo di difendere. Cercare spazio qui in Italia non è semplice. Se si parla di intensità l'Inghilterra è più intensa ma qui è diverso"."Sì, Musah giocherà domani. Abbiamo preparato bene la partita, sarà tattica. È molto facile da capire come gioca l'Atalanta, ma non lo è contrastarli, perché lo fanno molto bene. Offensivamente e difensivamente. Ma siamo preparati per giocare contro l'Atalanta".

"Penso sempre a vincere, non penso a questa possibilità. Prima delle partite nella mia testa ho solo un risultato: vincere. Non voglio pensare ad altri risultati"."Lo capisco perfettamente. È veramente una partita di sacrificio, di impegno, di atteggiamento. Lui magari va dal dentista una volta all'anno, ma io qui ci vado ogni settimana. L'Empoli ha qualità diverse, ma gioca allo stesso modo".

"Non ho nessuna voglia speciale di batterlo. E' unico e dobbiamo riconoscere il lavoro che sta facendo. Ammiro molto Gasperini, non c'è niente di personale. Voglio vinecere tutte le partite e anche domani: non ho niente di personale da dimostrare. Dobbiamo tutti riconoscere il merito degli altri, io riconosco i meriti di Gasperini"."È la realtà. Ha ancora margini di miglioramento e nelle ultime partite ha fatto bene anche per quanto fatto in difesa. Non sono ancora del tutto soddisfatto perché può fare meglio e la sua testa deve essere concentrata su quello. Ha fatto 5 gol, deve avere in testa di farne 20. Quando abbiamo le capacità dobbiamo pretendere tanto da noi stessi. Deve essere ambizioso per fare sempre meglio. È sulla strada giusta ma non deve fermarsi".

"Due partite fa ho parlato di Chukwu: si sta adattando bene. Non ho problemi con lui. Difensivamente non è meglio di Musa, ma può fare questo ruolo in qualche partita"."Noi non cambiamo i nostri principi, non giocherò uomo contro uomo contro l'Atalanta, ma possiamo cambiare qualcosa. Vogliamo attaccare contro tutte le squadre, ma l'Atalanta non è una squadra con cui si possono avere grandi iniziative offensive. Non sarà una partita da giocare vicino alla loro porta"

Tante cose mi lasciano soddisfatto, come la crescita dei giocatori. Voglio vincere i titoli, ma la crescita di chi lavora con me è la cosa che mi dà più soddisfazione e ci sono giocatori che me la danno. Essere qui è un privilegio. Cosa non mi soddisfa? Non posso dirlo, ma ci sono delle cose"."Bennacer fisicamente sta bene, è stato bello rivederlo. Siamo soddisfatti. Ha bisogno di un po' di tempo per tornare in gruppo, ma è nella fase finale. Sportiello e Loftus stanno bene".