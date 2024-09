Milan, Fonseca: "Bayer Leverkusen al livello del Liverpool, per noi è uno stimolo"

AFP via Getty Images

, tecnico del, ha parlato della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen ai canali ufficiali del club rossonero.“La squadra ha più fiducia, è naturale dopo queste due vittorie. Ma sarà una partita diversa, sarà una partita dello stesso livello di quella che abbiamo avuto con il Liverpool. Il Leverkusen è una squadra fortissima e che gioca molto bene, ha un’identità molto forte. Mi sembra che sarà una partita dello stesso livello di quella che abbiamo giocato contro il Liverpool. Per fare una bella partita, come avevo detto, dobbiamo fare una partita perfetta se vogliamo vincere”.

“Questa è una squadra con un’identità molto forte, con idee offensive molto chiare da capire ma molto difficili da contrastare. Sono una squadra molto ben allenata, hanno vinto il campionato e non hanno cambiato giocatori: è una squadra che lavora da tanto tempo insieme e che offensivamente è forte. Ma è una squadra anche che quando deve difendere lavora molto bene insieme, molto compatta. È difficile dire quali sono i loro punti deboli perché in generale è una squadra molto forte”.- “È uno stimolo per noi poter affrontare una squadra che ha avuto questi risultati. L’atmosfera lì è magnifica, lo stadio sarà pieno, caldo. Abbiamo tutti gli ingredienti per avere un buon spettacolo, e anche una squadra che può competere con il Leverkusen: è una motivazione per noi”.