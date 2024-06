Milan-Fonseca, firma in arrivo. Ufficiale l'addio al Lille

Getty e Calciomercato.com

Paulo Fonseca è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan. Il Lille, club che ha guidato per due stagioni, ha ufficializzato oggi il suo addio: "Allenatore del LOSC dall'estate 2022, PIl 51enne tecnico portoghese e il suo staff hanno contribuito notevolmente a portare la nostra squadra a due qualificazioni europee, di cui ricorderemo in particolare i quarti di finale di UEFA Europa Conference League contro l'Aston Villa, senza precedenti nella storia del LOSC. Conclude così la sua avventura al Lille qualificandosi - con i giocatori - del LOSC per un 3° turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League per la stagione 2024-2025".

L'ex Roma ha salutato i tifosi del Lille: "Cari tifosi del Lille, che bel viaggio! Dal primo giorno in cui sono arrivato a Lille, mi sono sentito accolto calorosamente dai giocatori, dalla gente del club, dai tifosi e dalla città. Tutti mi hanno fatto sentire a casa. Durante questo periodo, da Pierre-Mauroy, ho vissuto alcune delle atmosfere più emozionanti della mia carriera.e ottenere la migliore prestazione nella storia del club nelle competizioni UEFA. Ho sempre dato il 100% e posso solo ringraziare l'impegno e la professionalità dei giocatori che ho allenato con orgoglio e l'incredibile supporto di tutti i tifosi. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine al management e al presidente del club per la collaborazione e il supporto durante questi due anni. Auguro tutto il meglio a questo club. Vai LOSC!

Fonseca è atteso a Milano tra martedì e mercoledì della prossima settimana per la firma sul contrattoe l’annuncio ufficiale.Faranno parte del suo staff Paulo Ferreira, ex difensore del Chelsea, considerato un uomo chiave, Tiago Leal, con lui fin dai tempi della Roma, Paulo Mourao, che è il suo preparatore fisico dal 2022 (ex Spartak), e Antonio Ferreira, preparatore dei portieri che lavora con Fonseca dai tempi dello Shakhtar Donetsk.