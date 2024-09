AFP via Getty Images

Milan, Fonseca osserva un giocatore del Milan Futuro

43 minuti fa



Paulo Fonseca ha assistito alla prima, storica, vittoria del Milan Futuro in serie C contro la Spal insieme a tutta la dirigenza rossonera. Oltre ai ragazzi che ha avuto già modo di allenare in Prima Squadra, il tecnico portoghese ha osservato con grande attenzione il centrocampista svedese Hodzic, protagonista della rete che ha sbloccato il risultato.