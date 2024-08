Milan, Fonseca: "Pavlovic porta fisicità, Chukwueze farà la differenza. Liberali? Dobbiamo capire cosa è meglio per lui"

AFP via Getty Images

Ilvince ancora negli Stati Uniti, dopo il 3-2 contro il Manchester City nella prima amichevole del Soccer Champions Tour è arrivato un altro successo di prestigio contro ildi Carlo Ancelotti: 1-0, ai rossoneri è bastata la rete disu assist dinella ripresa.Dopo la partita del Soldier Field di Chicago, il tecnico del Milanha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Gazzetta.it: "Sono felice per il coraggio mostrato da tutti i giocatori, ho sensazioni molto buone. Il risultato non è la cosa più importante, ma vincere ne provoca sempre di belle, fa credere ai giocatori nel processo. Abbiamo molto da migliorare ma le prime tre settimane sono state positive, stiamo lavorando forte con la mente aperta e già vediamo che qualcosa nelle partite succede. Queste sfide con City e Real daranno fiducia ai giocatori".

- Fonseca ha commentato anche l'arrivo didal: "Ha aggressività, è un difensore di piede sinistro e porterà fisicità alla squadra. I giocatori che sono qui negli Stati Uniti hanno vantaggi, perché lavorano con noi dall’inizio. Pavlovic però non farà fatica a imparare il nostro modo di giocare e difendere".- Il tecnico portoghese si è soffermato poi su: "Christian è fantastico. La sua qualità è incredibile, sarà molto importante anche in questa stagione. Su Yunus, sono sicuro al 200% che sarà un giocatore di peso per noi, certo deve imparare ma ha le caratteristiche giuste per giocare in quella posizione (nei due centrocampisti davanti alla difesa, ndr)".

- Tra i migliori in campo contro il Real Madrid c'è stato il baby, Fonseca chiama prudenza sulla sua gestione: "Liberali gioca con coraggio ma. Tutti i giovani comunque stanno dimostrando maturità e coraggio".- Continua a brillare anche, autore del gol decisivo. Fonseca non ha dubbi sulle sue qualità: "Lo scorso anno non ha giocato molto e quando arriva un nuovo allenatore si sa, tutti vogliono far vedere che cosa sanno fare. Sono davvero felice per lui, sta facendo davvero davvero bene.".