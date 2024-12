Milan, Fonseca: "Serietà e atteggiamento, in passato ci è mancato. Partita magnifica, ora l'Atalanta"

Getty Images

, allenatore del Milan, ha analizzato così a Mediaset il successo in Coppa Italia per 6-1 contro il Sassuolo che ha qualificato i rossoneri ai quarti di finale della competizione nazionale: “Abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato molto bene.. Solo cose buone, abbiamo fatto una partita molto seria, i giocatori hanno avuto un atteggiamento molto serio. Sono soddisfatto”.“Io ho detto sempre che ho fiducia in tutti i miei giocatori, per questo giocano tutti. Oggi sono molto soddisfatti perché ci sono giocatori che hanno giocato meno e che hanno fatto una partita magnifica, mi hanno detto che sono sempre pronti per giocare ed è quello che voglio sentire”.

“Non ci ho pensato. Ora torno a casa e inizio a pensare all’Atalanta”.“L’ho detto ai giocatori prima della partita, era importante entrare forti, intensi, recuperare i palloni alti e pressare alto. L’hanno fatto. Sono molto soddisfatto di questo, in passato penso sia stato un problema di atteggiamento. Contro le grandi squadre c’è stato un atteggiamento perfetto, contro le altre ci è mancata questa serietà. Ma stasera sono molto soddisfatto”.“Sì. Sono il responsabile per tutto quello che succede in questa squadra. Sono sempre il primo responsabile, non scappo”.

“Difficile individualizzare quando tutti hanno fatto una buona partita. Sono soddisfatto di Rafa, ma sono molto soddisfatto anche di tutti gli altri giocatori”.