Milan, Fonseca su Loftus-Cheek: “Mi dispiace per lui, lavora tanto per la squadra ma…”

23 minuti fa

Nel corso della conferenza stampa post Milan-Bruges Paulo Fonseca parla di Ruben Loftus-Cheek: "Con me ha giocato da 8, da 10, oggi da trequartista sulla destra. Loftus è un calciatore di accelerazione con la palla tra i piedi; quando è senza spazio, ha più difficoltà. Ma non è che ha paura... Sono quelle le sue caratteristiche. Dobbiamo fargli capire meglio determinate cose. Lui lavora tanto, sempre, dà tutto per la squadra. Mi dispiace che non sia stato al livello su cui io so che possa giocare".