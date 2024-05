Milan, Fonseca sulla lista di due grandi club europei

13 minuti fa

Paulo Fonseca e un futuro ancora tutto da scrivere. Il tecnico portoghese vuole prima staccare il pass per la prossima Champions League con il Lille e poi comunicherà al club bretone la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a luglio. Da giorni l’ex Roma è il grande candidato a prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan ma secondo Sky sarebbe anche sulla lista di Bayern Monaco e Manchester United.