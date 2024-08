Milan, Fonseca: "Theo e Leao out? Non è una punizione, ma una scelta per il bene della squadra. E su Abraham..."

è intervenuto a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio. Ecco le parole del tecnico del Milan:"Magari le persone vedono questo come una punizione, ma non sarà mai così. È una scelta per quel che abbiamo bisogno. Theo non sta fisicamente bene, ho parlato con loro e hanno capito. Serve fare delle scelte che sono il meglio per la squadra. Dobbiamo essere oggi una squadra, se vogliamo vincere. E la mia scelta è in funzione del momento dei giocatori, della squadra e di ciò di cui abbiamo bisogno".LAVORO IN SETTIMANA - "Noi abbiamo la consapevolezza di quel che dobbiamo essere come squadra. Come detto siamo tutti d'accordo su cosa migliorare. Oggi vogliamo fare una buona partita anche difensivamente, che è la parte in cui dobbiamo migliorare di più. Abbiamo lavorato anche tatticamente per decidere meglio".

ABRAHAM - "Normalmente non porto i giocatori che arrivano il giorno della partita o il giorno prima, ma siamo in una situazione speciale. Luka (Jovic) è infortunato, Tammy si è allenato sempre. Vediamo adesso se avremo bisogno o no. Lui è pronto ad aiutare la squadra".