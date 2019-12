Futuro ancora tutto da scrivere per Ricardo Rodriguez. Il terzino mancino del Milan è richiesto sul mercato: dall'idea Napoli del suo mentore Gattuso ai diversi club della Bundesliga come lo Schalke 04. Ma nelle ultime ore si registra un forte interesse del Fenerbahce, pronto a eludere la concorrenza e portare il nazionale svizzero in Turchia a gennaio.



INTERESSE CONCRETO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'interesse del Fenerbahce per Ricardo Rodriguez è molto concreto. Nei prossimi giorni è attesa una proposta formale al Milan, i primi approcci sono stati positivi. Dal canto suo il terzino classe 1992 sta concentrando gli sforzi sulla sfida di domenica a pranzo contro l'Atalanta, dove tornerà titolare a distanza di quasi tre mesi dall'ultima volta. Rodriguez è legato al Milan ma ha manifestato la necessità di trovare un club che gli possa garantire continuità di impiego per confermare la sua titolarità nella nazionale svizzera anche nel prossimo Europeo. Una prospettiva che i gialloblu di Istanbul possono offrire senza alcuna remora. In caso di cessione, il Milan dovrà incassare almeno 6 o 7 milioni per non registrare una minusvalenza a bilancio. Una decina di giorni fa, inoltre, l'agente dell'ex Wolfsburg ha avuto un contatto diretto con la dirigenza turca: l'affare si scalda ed è pronto ad entrare nel vivo.