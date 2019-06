Niente top player, Ivan Gazidis è stato chiaro: meglio costruirseli in casa, meglio crescere insieme, di pari passo. E così farà il Milan: puntare profili giovani, under 25, giovani, freschi e ambiziosi, per un progetto non immediato, ma a medio lungo termine. "E' finita l'era delle bugie" ha detto l'amministratore delegato rossonero. Inizia quella dei giovani. In Italia si pensa a Stefano Sensi del Sassuolo per il centrocampo, per fare l'esempio di calciatore che il Milan sta cercando.



E per un Milan che farà l'Europa League, servono giocatori da... Europa League. E quindi la Classifica di CM di oggi è dedicata ai migliori Under 23 dell'ultima competizione europea vinta mercoledì sera dal Chelsea. I migliori sono i più costosi (dati Transfermarkt), e nella top 15 già ci sono 4 rossoneri. E la volontà è proseguire su questa scia. Chiaro, ci sono top inarrivabili, come Luka Jovic (secondo e a un passo dal Real) o Joao Felix (clausola da 120 milioni), ma anche qualche profilo interessante, a portata, e già seguito. Un esempio? Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Non basta? Ismaila Sarr. Per un Milan che vuole ripartire dalla gioventù. Dalla freschezza. Dall'esuberanza. Risparmiando. Per quanto sia possibile...



@AngeTaglieri88