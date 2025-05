Milan, fra la prime 9 solo la Lazio subisce più goal: via alla rivoluzione, tutti i nomi

Getty Images

in panchina il Diavolo subiva troppe reti per pensare di poter puntare a qualcosa di importante. L'acquisto didal Salisburgo per 18 milioni di euro non ha ancora portato ai risultati sperati, il difensore serbo deve crescere tanto sia tatticamente che tecnicamente per potersi considerare un giocatore da Milan.

Gli indiziati a lasciare il Diavolo in difesa sono principalmente due:Il primo riscuote interesse soprattutto tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, il secondo dal West Ham e altri club. Entrambi sono destinati a lasciare Milano se dovessero arrivare offerte da 25 milioni di euro, bonus in più o bonus in meno.è sicuramente un profilo che acaldeggia da mesi per il Milan. Si tratta di un difensore centrale destro classe 2004 che è già un punto fermo del Valencia e fa parte della nazionale under 21 spagnola. A un solo anno dalla scadenza del contratto con il club andaluso,è diventato anche un obiettivo concreto dell'Atletico Madrid. In lista ci sono anche Koni, difensore centrale del Genoa che piace anche all'Inter,della Lazio edell'Udinese. Un'attenzione particolare verrà rivolta anche su profili più esperti che possano diventare leader nel reparto fin da subito e con condizioni contrattuali favorevoli.

