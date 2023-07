Sono ore di grande attesa, nel corso di un mercato scatenato in casa Milan. Dopo l'arrivo di Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders, oggi è toccato ad Okafor. I rossoneri non hanno intenzione di fermarsi. All'orizzonte c'è anche Yunus Musah del Valencia.



LA SITUAZIONE - Il centrocampista statunitense pareva sempre più lontano da Valencia, eppure, nelle ultime ore, le carte in tavola sono cambiate. Il problema è anche di tipo logistico. Il Milan vuole sbrigarsi, domani partirà per la tournée negli USA e vorrebbe concludere l'affare in fretta. Dal canto suo, il Valencia non ha intenzione di svendere il giocatore.



MILIONI IN BALLO - Il Milan ha offerto circa 20 milioni per il giocatore 20enne, il Valencia non ci sta e ne chiede almeno 25. A meno che non arrivi un'altra offerta a rialzo da parte dei rossoneri, Musah non si muoverà dalla Spagna. Anzi, se ne andrà di sicuro, ma in ritiro in Svizzera, direzione San Gallo insieme al gruppo di Voro.