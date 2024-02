Milan, Frey difende Maignan: 'Ha tutto per diventare n°1 al mondo. Non faccia come Dida, non perda tranquillità'

Grande parentesi legata ai portieri della nostra Serie A da parte dell'ex-estremo difensore dell'Inter e della Fiorentina, Sebastian Frey che è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Occhi puntati su due dei migliori interpreti della stagione con Sommer e Maignan che stanno vivendo momenti opposti.



SOMMER - "Onana ha fatto un’ottima stagione lo scorso anno, ma è stato meno decisivo di Sommer. In Inghilterra sta mostrando tutti i suoi limiti. Marotta ha avuto ragione in questa doppia operazione con i portieri. Personalmente ho sempre detto che Sommer è un ottimo portiere. Il ruolo di portiere è molto delicato, auguro ad Onana di tornare ai livelli raggiunti nell’Inter



MAIGNAN - "Anche Maignan a volte viene discusso. Ha tutto per diventare un numero uno al mondo: leggo però che il Milan potrebbe non rinnovargli il contratto perché ha commesso troppi errori. Il portiere è il ruolo più bello e difficile del mondo, così come il ruolo di allenatore. Un grande numero uno del passato è Dida del Milan: finché è stato sereno era straordinario. Quando gli è venuta a mancare un po’ di tranquillità è calato molto".