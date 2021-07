Sebastian Frey, ex portiere dell'Inter, dice la sua sull'arrivo di Mike Maignan, nuovo estremo difensore del Milan: "Per il rapporto prezzo-qualità, il Milan ha preso sicuramente il miglior portiere possibile. La storia d’amore finita con Donnarumma permette a Maignan di essere accolto con tanti applausi e sostegno da parte di tutto l’ambiente. Le prestazioni poi però dovranno reggere per far si che questi applausi e questo sostegno durino nel tempo. Un portiere protagonista si esalta sempre" le sue parole a Tuttosport.