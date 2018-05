Incassato il no dell'Uefa al settlement agreement per il fair play finanziario, il Milan è pronto al contrattacco e studia la strategia per evitare l'esclusione dall'Europa League fino al ricorso al Tas di Losanna.



DUBBI SU LI - Nella dirigenza rossonera tutti sono convinti che il vero problema sia la poca credibilità di Yonghong Li. Il presidente cinese deve accelerare il rifinanziamento del debito, anche se la camera giudicante dovrà discutere solo dello scostamento di bilancio rispetto all'equilibrio richiesto.



FASSONE SI DIFENDE - Secondo il Corriere dello Sport, ci sono frizioni tra Marco Fassone e Yonghong Li: quest'ultimo chiede conto dei risultati all'amministratore delegato, secondo il quale la proprietà cinese non ha preso in considerazione seriamente le offerte di rifinanziamento presentate in questi mesi.



TUTTI SUL MERCATO - Il ds Mirabelli è costretto a sospendere tutte le trattative in attesa della sentenza Uefa. Incerto il futuro dei calciatori in squadra. La Repubblica scrive che sono in bilico tutti i big: non solo Donnarumma, ma anche Suso, Bonaventura, Bonucci e Romagnoli. Domani c'è una nuova scadenza per Li, anche Fininvest valuta le ricadute d'immagine su Silvio Berlusconi.