Il 63% dei gol segnati dal Frosinone in questo campionato (12/19) è stato realizzato da giocatori nati dal 2000 in avanti, percentuale record nella Serie A 2023/24 – nei maggiori cinque campionati europei in corso fanno meglio solo Chelsea (64%), Real Madrid (68%), Manchester City (70%) e Rennes (74%).

Dopo otto partite disputate in questo campionato, Luka Jovic è ancora a secco di gol, nei maggiori cinque campionati europei non era mai rimasto senza reti nelle prime otto partite stagionali. Dopo aver segnato un gol nella prima partita contro una squadra neopromossa in Serie A (14/08/2022 contro la Cremonese), il classe ‘97 non è riuscito a segnare nelle ultime cinque.

Tra i giocatori che hanno realizzato più di cinque reti nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione, solo Evan Ferguson (19/10/2004) e Jude Bellingham (29/06/2003) sono più giovani di Matías Soulé (15/04/2003); senza i sei gol dell’argentino il Frosinone avrebbe cinque punti in meno, in questa Serie A solo Lautaro Martínez e Domenico Berardi (entrambi otto) hanno portato più punti alla propria squadra.

Ilsi affronteranno oggi sabato 2 novembre 2023 a partire dalle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Srio a Milano per il 4° anticipo della 14esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche, precedenti e curiosità secondo Opta sui singoli protagonisti che scenderanno in campo questa sera.