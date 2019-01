Cristian Zapata sta disputando una delle migliori stagioni della sua carriera. Doveva essere la quarta scelta, ha scalato posizioni fino a disputare ben 17 gare in stagione. Il rendimento positivo e l'importanza confermata come uomo spogliatoio hanno spinto il Milan a iniziare la negoziazione per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo mese di luglio.



FUMATA GRIGIA - Un primo incontro ufficiale tra l'agente di Zapata, Ivan Ramiro Cordoba, e Leonardo è arrivato il 15 gennaio scorso. Un'ora di summit che non ha portato i risultati sperati: secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan ha offerto un solo anno di contratto a cifre più basse rispetto agli 1,7 milioni previsti dall'attuale ingaggio. Cordoba vorrebbe due anni di contratto per il suo assistito alle stesse cifre attuali. L'accordo non è vicino ma c'è la volontà di entrambe le parti di continuare insieme, tanto che è già in programma un incontro a fine mercato.