Prima sì, poi no, poi di nuovo sì, nì, alla fine è un no.. Quella tra Milan e Porto, la squadra dove l'iraniano continuerà a giocare, era stata portata a termine per 15 milioni, ma le carte in tavola sono cambiate e i tentativi odierni non hanno portato ad alcun cambio di rotta nei termini personali con il bomber del Team Melli., da riempire assolutamente dato che Lorenzo Colombo andrà in prestito al Monza.Il Porto ha pubblicato tramite i propri canali: "L'incontro tenutosi questo giovedì tra Jorge Nuno Pinto da Costa e Mehdi Taremi ha determinato la permanenza dell'attaccante iraniano all'FC Porto nella stagione 2023/24 e la chiusura delle trattative con il Milan in vista del suo trasferimento. Ingaggiato dal Rio Ave all'inizio della stagione 2020/21, Taremi ha contribuito con 80 gol alla vittoria di sei trofei nazionali ed è stato il capocannoniere del campionato portoghese la scorsa stagione. Si prepara adesso a completare la quarta stagione dei biancoblu".