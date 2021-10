Il Milan perde un altro pezzo in vista della gara contro il Verona. Come accennato in conferenza, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche del trequartista Brahim Diaz, indisposto nella giornata di oggi: al suo posto, secondo quanro appreso da Calciomercato.com, contro gli scaligeri giocherà Daniel Maldini, più avanti rispetto al neo rientrato Rade Krunic. Ancora fiducia per il figlio di Paolo dunque, dopo il gol allo Spezia.



LE PROVE - Questa mattina l'allenatore del Milan ha provato Maldini sulla trequarti, con Rebic e Saelemaekers ai suoi lati e davanti Giroud. L'allenamento decisivo sarà tuttavia quello di domani.