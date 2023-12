Il Milan chiude solo al terzo posto la fase a gironi di Champions League, e Stefano Pioli è sempre più sulla graticola. Il pareggio tra Borussia Dortmund e PSG, infatti, ha sbarrato la strada ai rossoneri, che hanno mancato il passaggio agli ottavi di finale. Sfumato, quindi, il primo obiettivo stagionale, assieme alla possibilità di partecipare al Mondiale per club 2025. Gli analisti vedono ancora a bassa quota l’esonero del tecnico parmense, proposto a 5 volte la posta giocata, quindi a meno della metà rispetto a inizio stagione. Il fallimento in campo europeo, infatti, si aggiunge all’inizio negativo in campionato, dove il Milan ha già nove punti di distacco dalla vetta: la panchina di Pioli, quindi, continua a traballare pericolosamente.