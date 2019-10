Il Milan cambia, dopo sette giornate e nove punti in classifica è già tempo di rivoluzione in panchina. Esonerato Marco Giampaolo, i rossoneri hanno deciso di affidarsi a Stefano Pioli, una scelta che ha mandato su tutte le furie il popolo milanista. Sui social già impazza l'hashtag #PioliOut, ma più dell'ex allenatore di Lazio, Inter e Fiorentina finiscono nel mirino della critica Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Non viene perdonata alle due bandiere rossonere la gestione dell'ultimo mercato e dell'avvio di stagione, dalla scelta di Giampaolo al mancato arrivo in queste ore di Luciano Spalletti, che non ha trovato l'accordo con l'Inter sulla buonuscita e dunque non si è liberato dai nerazzurri.