Milan, Furlani a Dubai per impegni commerciali: nuovo ds e nuovo allenatore, quando arriva la svolta?

Cercando di accelerare le scelte su due figure fondamentali come ila colmare il vuoto delle ultime due annate sportive e dell'I rispettivi casting sono ancora in corso e, secondo quanto trapela da Casa Milan,, dove il club rossonero nel 2023 ha inaugurato una sede.Almeno all'inizio di questa settimana, non sono dunque previsti in agenda incontri con potenziali candidati per ristrutturare quell'area tecnica che, a partire da luglio, rivedrà Geoffrey Moncada a capo dell'area scouting dopo l'esperienza non felicissima delle ultime due stagioni come direttore tecnico e il sempre più evidente “declassamento” di Zlatan Ibrahimovic Una posizione più defilata, da semplice consulente di RedBird e un ruolo più da uomo immagine che da figura con voce in capitolo nelle scelte tecniche potrebbe non adattarsi su misura all'ex campione svedese. Molto meno presente, anche sotto l'aspetto mediatico, in occasione delle ultime partite del Milan., per individuare il direttore sportivo che avrebbe dovuto entrare in carica a stretto giro di posta per scegliere il profilo migliore di allenatore per avviare un nuovo progetto tecnico e ragionare sulle prime mosse di mercato in vista dell'estate., attualmente fermo per effetto della squalifica (per il caso plusvalenze) subita ai tempi della sua esperienza al Tottenham e che si esaurirà il prossimo 20 luglio,, pur non trovando pieni consensi all'interno della società. Con Tare scivolato in fondo alla classifica di gradimento, attenzione alle candidature terze come quelle di Tony D'Amico dell'Atalanta, col quale Furlani ha già avuto un primo approccio., che avrà il compito di riportare il Milan sulla rotta giusta dopo un'annata tremendamente complicata e nella quale, dopo gli introiti sfumati per la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League e a quelli per la prima edizione del Mondiale per club negli Stati Uniti, rischiano di aggiungersi quelli per la partecipazione alla massima competizione europea della stagione futura. Oltre a restituire una competitività sportiva che, dall'anno dell'ultimo Scudetto (2022) in avanti, in casa rossonera non c'è più stata per la lotta per il vertice.ma che non è mai riuscito ad esprimersi con continuità secondo i suoi reali valori., al Milan già dal 2010 al gennaio 2014 (con un campionato e una Supercoppa Italiana in bacheca)Al tecnico livornese si aggiunge infatti, per esempio, Vincenzo Italiano , che a Bologna sta vivendo un'annata di altissimo livello che, anche dopo le partenze di Calafiori, Saelemaekers e Zirkzee e l'addio di Thiago Motta in panchina, lo vede in piena corsa per il quarto posto che vale la Champions League, Offrendo un calcio spettacolare e che ha valorizzato tantissimi dei giovani talenti sui quali ha investito il club rossoblù. Da tenere in lista anche, che molto verosimilmente a giugno saluterà l'Atalanta dopo un fantastico ciclo lungo 9 anni,, per andare su profili più esotici come Lopetegui, Fonseca e ora Conceiçao, l'allenatore salentino – che è legato al Napoli fino all'estate 2027 – non è certo di continuare alla corte di De Laurentiis., da futuribile direttore sportivo, si giocherebbe per riaccendere l'entusiasmo.Il tempo per decisioni così strategiche stringerebbe, perché le stagioni si iniziano a programmare tra marzo ed aprile, ma in casa rossonera, per ora, tutto procede con estrema calma.